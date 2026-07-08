Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een taakstraf van 120 uur geëist tegen de 39-jarige Daniëlle T. uit Stadskanaal, die wordt verdacht van het belagen van radio-dj Fernando Halman. Daarnaast eiste het OM een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden, een schadevergoeding van 2500 euro, een contactverbod met Halman en zijn omgeving en verwijdering van berichten over hem op sociale media. Bij overtreding van de opgelegde maatregelen wil het OM vervangende hechtenis van een week per overtreding.

Volgens zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte hebben Halman en de vrouw in 2023 enkele maanden een relatie gehad en elkaar in hotels in Amsterdam ontmoet. Volgens de verdachte was sprake van een "serieuze, exclusieve relatie", al had de dj in die periode een vaste relatie. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte Halman na het eindigen van de relatie langere tijd belaagd door hem onder meer veelvuldige berichten te sturen en verschillende juicekanalen te benaderen. Het OM verwijt haar dat zij daarmee de persoonlijke levenssfeer en de goede naam van de radio-dj heeft aangetast.

Schaamte

De verdachte erkende dat zij contact heeft gezocht met Halman, diens partner en juicekanalen, maar betwist dat sprake was van belaging. Ook ontkende ze hem te hebben benaderd via anonieme accounts. Zij verklaarde dat zij haar uitlatingen deed omdat zij de partner van Halman wilde "waarschuwen en beschermen" en zich wilde verdedigen tegen Halman, die met zijn aangifte haar carrière zou hebben geschaad.

Tijdens de behandeling las de rechtbank berichten voor waaruit bleek dat Halman de verdachte meerdere keren had gevraagd geen contact meer met hem op te nemen. In een van de berichten schreef hij dat liefde niet kon worden afgedwongen en dat zij moest accepteren dat de relatie voorbij was. Ook noemde hij haar gedrag "toxic".

Namens Halman las zijn advocaat Jeffrey Jordan een slachtofferverklaring voor. Daarin schrijft de dj dat hij door het gedrag van de verdachte jarenlang in angst had geleefd en dat de verspreiding van volgens hem onjuiste verhalen hem had geraakt. Daarbij zegt hij dat hij "schaamte" voelde om als man te vertellen dat hij gestalkt werd. De advocaat zei dat een eventuele schadevergoeding zal worden geschonken aan een goed doel. De rechtbank doet op 22 juli uitspraak.