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Leonor verrast jongere zus Sofía tijdens werkbezoek

08 jul , 14:14Koningshuis
anp080726163 1
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De Spaanse prinses Leonor heeft woensdag samen met haar jongere zus Sofía een werkbezoek gebracht aan Zaragoza. De komst van de prinses van Asturië was niet van tevoren aangekondigd door het Spaanse koningshuis.
Sofía was in Zaragoza voor een prijsuitreiking van de Ibercaja-stichting, die onder meer toeziet op het bevorderen van educatie. Ze was ook aanwezig bij een aantal workshops en volgens Spaanse media voegde Leonor zich tijdens de tweede workshop bij haar. Samen luisterden de zussen in een klaslokaal naar een lezing.
De 19-jarige Sofía zal later op de dag haar eerste publieke toespraak geven. De prinses rondde onlangs het eerste jaar van haar studie politieke wetenschap en internationale relaties af in Lissabon en zal haar opleiding volgens persbureau EFE volgend jaar vervolgen in Parijs.
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