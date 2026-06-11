DALLAS (ANP) - De Amerikaanse scheidsrechter Ismail Elfath is aangesteld voor het eerste groepsduel van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap voetbal. Oranje speelt zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan.

Elfath fluit normaal gesproken wedstrijden in de Amerikaanse Major League Soccer. Ook is hij actief geweest op meerdere internationale toernooien, waaronder het WK van 2022. Daar floot hij onder meer het duel tussen Japan en Kroatië in de achtste finales. Japan verloor die wedstrijd na strafschoppen.

In het Dallas Stadium wordt de 44-jarige arbiter bijgestaan door een Amerikaans-Mexicaans team, bestaande uit de Amerikaanse assistenten Corey Parker en Kyle Atkins. De vierde official is de Mexicaanse Katia García.