Prinses Catherine is "diepbedroefd" door het overlijden van drie leden van de Britse marine bij een helikoptercrash. Woensdagochtend stortte een militaire helikopter neer tijdens een oefening in het graafschap Devon, in het zuidwesten van Engeland. Catherine is Commodore-in-Chief van de Fleet Air Arm.

"Ik was diepbedroefd door het nieuws over het tragische verlies van drie militairen van de Fleet Air Arm na een helikopteroefening afgelopen nacht", schrijft Catherine woensdag in een korte verklaring op Instagram Stories. "William en ik denken in deze zeer moeilijke tijd aan hun families en vrienden."

Kort voor 04.00 uur (05.00 uur Nederlandse tijd) kwam het toestel neer in een open veld. Op beelden van de plek van het ongeluk is te zien dat van het toestel weinig meer over is. Alleen de staart van de helikopter is nog herkenbaar.