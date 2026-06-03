Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft zijn driedaagse bezoek aan Japan woensdag afgesloten met een privédiner op het keizerlijk paleis in Tokio. Keizer Naruhito heette hem voor de ingang van het paleis van harte welkom, is te zien op gepubliceerde foto's.

Haakon en Naruhito kwamen elkaar eerder woensdag al tegen op een maritieme conferentie in de Japanse hoofdstad. Zowel de keizer als de Noorse troonopvolger gaf daar een speech.

Haakon maakte van de gelegenheid gebruik om de Japanners te bedanken voor het warme welkom dat hij had gekregen. "Het is heerlijk om terug te zijn in uw prachtige land, majesteit", zo richtte hij het woord tot de keizer. "Ik spreek ook namens mijn ouders, de koning en koningin, wanneer ik mijn dankbaarheid uit voor de sterke banden tussen onze families - en de hechte vriendschap tussen onze landen."

'Horizontale regen'

De kroonprins vertelde dat hij dierbare herinneringen had aan zijn vorige bezoek in 2019, toen Naruhito de troon besteeg. Ook sprak hij over het Japanse staatsbezoek van keizer Akihito en keizerin Michiko in 2005. Volgens Haakon werden ze destijds overvallen door hevige "horizontale regen". "Het weer klaarde op, en ondanks het weer was het bezoek zo warm als het altijd is wanneer onze families elkaar ontmoeten."

Haakon zou eigenlijk tot donderdag blijven, maar hij kortte zijn reis in vanwege de verslechterde gezondheid van zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit.