De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag een bezoek gebracht aan het Museo Nacional del Prado in Madrid. Het koningspaar keek daar samen met de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen en zijn vrouw Doris Schmidauer naar de tentoonstelling Mariana of Austria.

In de expositie worden de belangrijkste fases in het leven van Mariana van Oostenrijk in kaart gebracht en wordt geanalyseerd hoe de manier waarop zij werd afgebeeld aansloot bij de verschillende rollen die zij vervulde.

Maria Anna van Oostenrijk (1634-1696) was door haar huwelijk met Filips IV koningin van Spanje. Na zijn dood nam zij de rol van regentes op zich.