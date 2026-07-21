Prime Video komt met serie gebaseerd op RoboCop van Verhoeven

Prime Video werkt aan een nieuwe serie gebaseerd op RoboCop, de iconische film die in 1987 de doorbraak van Paul Verhoeven in Hollywood betekende. Variety zegt dat Prime werkt aan een achtdelige serie waarbij onder meer scenarist Ed Neumeier, die de originele film schreef, betrokken is. Ook James Wan, bekend van de horrorreeksen Saw en Insidious, is als uitvoerend producent bij de nieuwe RoboCop betrokken.

De eerste film vertelt over een toekomst waarin een project loopt om agenten te vervangen door machines. Als agent Alex Murphy zwaargewond raakt, wordt hij gekozen als testobject voor het RoboCop-project. "Paul Verhoeven was met zijn RoboCop in 1987 zijn tijd ver vooruit", aldus Wan. "Het verhaal sneed vragen aan over technologie, identiteit en de groeiende macht van grote bedrijven. Die vragen zijn alleen maar urgenter geworden."

In totaal kreeg RoboCop twee sequels, die allebei minder succesvol waren dan het origineel. Ook volgde er in 2014 een bioscoopremake, die commercieel redelijk succesvol was, en verschillende tv-series en games rond het personage. Het is niet bekend wie de titelrol gaat spelen of wanneer de serie op Prime te zien moet zijn.