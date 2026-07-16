Ook hitfilm Champagne met Huub Stapel niet in race voor Kalveren

Roadmovie Champagne met Huub Stapel en Leo Alkemade is, net zoals de film PAAZ, niet geselecteerd voor de Gouden Kalveren. Dat laat regisseur Tim Kamps donderdag weten aan het ANP. Net als de makers van PAAZ heeft ook het team van Champagne een brief gehad van het Nederlands Film Festival dat de bioscoophit geen kans maakt op nominaties of prijzen.

Volgens Kamps wordt in de brief niet uitgelegd waarom Champagne buiten de boot valt. "Er is een jury van zeven mensen die de selectie doet", laat hij weten. "Ik vind het raar voor alle mensen die kwalitatief heel goed werk hebben geleverd: de acteurs, maar ook de editor, de cameraman of de componist." Kamps stelt dat "juist films als PAAZ of Champagne belangrijk zijn, omdat het crossoverfilms zijn. Het zijn kwaliteitsfilms over serieuze thema's die ook een groot publiek weten te bereiken."

Een woordvoerder van het Nederlands Film Festival kon donderdagochtend nog geen toelichting geven op de keuze van de selectiecommissie. De selectie voor de longlist voor de Gouden Kalveren wordt donderdagmiddag bekendgemaakt.

Afwijzingsbrief

Champagne gaat over een man van middelbare leeftijd die met zijn stervende vader een laatste reis naar Frankrijk maakt. Leo Alkemade, die ook de hoofdrol speelt, schreef het scenario op basis van de plannen die hij met zijn eigen vader maakte voordat deze stierf. Huub Stapel speelt de vader. De film trok in de bioscopen meer dan 210.000 bezoekers.

Ook de makers van PAAZ maakten bij monde van actrice Gaite Jansen woensdag bekend een afwijzingsbrief te hebben gehad. De film, over een jonge vrouw die op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis belandt, maakt ook geen kans op Gouden Kalveren dit jaar. Jansen en regisseur Anne de Clercq zeggen allebei niet te snappen waarom de film niet meedoet aan de competitie. Ook in hun geval heeft het NFF geen toelichting gegeven, behalve dat de commissie de film niet heeft geselecteerd.