Britse minister wil onderzoek naar incident tijdens WK-match

LONDEN (ANP) - De Britse handelsminister Peter Kyle wil dat wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië woensdagavond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebiedsdeel voor de kust van Argentinië, in feite Argentijns zijn.

De FIFA verbiedt dergelijke politieke boodschappen. Aanhangers van Argentinië gooiden het spandoek op het veld. Dat werd vervolgens opgepakt en door spelers van het Argentijnse team tentoongesteld.

"Ik ben heel trots op ons team", zegt Kyle tegen BBC over het Engels elftal dat woensdag met 2-1 verloor. "De eerbied die zij toonden, dat stond in groot contrast met wat we zagen van het Argentijnse team gisteravond. Ik hoop dat de FIFA een fatsoenlijk onderzoek instelt."

Vermoedelijk zal de FIFA met een reactie komen op het voorval, met mogelijke sancties tot gevolg.