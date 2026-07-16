Margriet en Pieter aangekomen in Oostenrijk voor zomervakantie

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn aangekomen op hun vakantieadres in Oostenrijk. Dat schrijft Van Vollenhoven in een bericht op Instagram. "Ons uitzicht op de bergen bij Kaprun is weer als vanouds!", deelt hij onder een foto van de bergen.

Het echtpaar kreeg naar eigen zeggen wel te maken met drukte op de weg. "De reis is goed verlopen, maar net zoals in ons land is dat vrachtverkeer, vergeleken met vroeger, echt aanzienlijk toegenomen! De rechterrijstrook is volledig bezet!" Tot slot wenst Van Vollenhoven zijn volgers een "goede zomer".

Eerder deze week deelde de echtgenoot van de prinses al dat er een reis naar Oostenrijk gepland stond. Van Vollenhoven, die veelvuldig gebruikmaakt van sociale media, schreef dat het daardoor "rustiger" zou worden op zijn Instagram-account. "Wij houden zeker contact!", verzekerde hij zijn volgers.