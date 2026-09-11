Acteur Matt Damon heeft zijn zorgen geuit over de eventuele risico's van kunstmatige intelligentie (AI). "Het is een groot ding om je zorgen over te maken", zei Damon tegen een fotograaf van TMZ bij luchthaven LAX.

Aanleiding was de waarschuwing van een AI-onderzoeker dat sommige mensen die aan de technologie werken serieus rekening houden met de mogelijkheid dat AI binnen tien jaar een bedreiging voor de mensheid vormt. Als oplossing ziet de acteur vooral het beter onder controle houden van AI-systemen en robots.

De opmerkingen komen in een week waarin vaker is gewaarschuwd voor de risico's van AI. Zo zei de Amerikaanse senator Ted Cruz dat techondernemer Elon Musk hem heeft verteld dat er volgens hem een kans van 10 tot 20 procent bestaat dat AI de mensheid uitroeit.