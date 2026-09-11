De kinderen van de overleden Noorse prinses Astrid hebben hun moeder omschreven als de beste moeder die zij zich konden wensen. "Je hele leven lang stond je voor ons klaar - met liefde en wijsheid, warmte en een goed gevoel voor humor", laten zij weten in een verklaring. Astrid was de zus van de onlangs overleden koning Harald en stierf vrijdag op 94-jarige leeftijd in Oslo.

De kinderen van de prinses beschrijven hun moeder als een "loyaal en plichtsgetrouw persoon". Zo benoemen zij onder meer dat Astrid altijd klaarstond voor haar vader, koning Olav, en broer, koning Harald. "En bovendien toonde je altijd oprechte zorg voor degenen die wat extra aandacht nodig hadden", staat verder in de verklaring.

Tot slot wordt de prinses bedankt voor alle mooie herinneringen. "Je zult voor altijd een grote plaats in onze harten innemen", schrijven de nabestaanden.

Prinses Astrid trouwde in 1961 met Johan Martin Ferner, met wie ze vijf kinderen kreeg: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth en Carl-Christian Ferner.