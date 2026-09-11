In heel Noorwegen zijn vrijdag de vlaggen op overheidsgebouwen halfstok gehangen naar aanleiding van het nieuws van het overlijden van de Noorse prinses Astrid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept gemeentelijke en provinciale instanties op om hetzelfde te doen, meldt persbureau NTB.

Rondom de uitvaart wordt een nieuwe vlaginstructie gestuurd, zegt het ministerie. Wanneer het afscheid plaatsvindt, heeft het hof nog niet bekendgemaakt.

Astrid overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd. Ze was de oudere zus van de vorige maand overleden koning Harald.