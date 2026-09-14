Samuel Welten kondigt eerste eigen optredens aan

Samuel Welten heeft zijn eerste eigen optredens aangekondigd. De zanger staat dit jaar met zijn show Geef Mij De Kroon in Amsterdam en Utrecht. "M'n eerste eigen shows!", schrijft Welten maandag op Instagram.

De 20-jarige zanger staat op 11 februari in het Amsterdamse Paradiso en op 20 februari geeft hij een concert in TivoliVredenburg in Utrecht. De kaartverkoop gaat 16 september van start.

Welten won dit jaar meerdere muziekprijzen met zijn doorbraakhit Echte Liefde Is Te Koop. Zo won hij een Buma Award en twee Edisons in de categorieën Nieuwkomer en Hollands.