Organisatie Zwarte Cross: nog niet duidelijk of stunt doorgaat

De organisatie van het Achterhoekse festival Zwarte Cross weet nog niet zeker of de stunt met de katapult vrijdag doorgaat. Op de website spreekt de organisatie van een "spannende eerste katapultsprong". "Dat we te maken hebben met een hele grote en serieuze stunt is duidelijk geworden, maar we zijn trots op het resultaat, op het handelen na afloop en bovenal op Jim van Nes."

Donderdag werd Van Nes naar het ziekenhuis gebracht nadat hij na de sprong verkeerd terechtkwam. In de Ochtendshow van Radio 538 vertelde Van Nes vrijdag dat het "prima" met hem gaat.

De Zwarte Cross vindt tot en met zondag plaats in Lichtenvoorde. Onder meer Dropkick Murphys, The Opposites en Alestorm treden op tijdens het festival. Tijdens het evenement worden meerdere stunts uitgevoerd.