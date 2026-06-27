Courtois noemt eerste treffer Trossard bevrijdend

VANCOUVER (ANP/Belga) - Doelman Thibaut Courtois kon zien hoe België zich in Vancouver bevrijdde door de treffer van Leandro Trossard, die de 5-1-zege op het WK voetbal inleidde tegen Nieuw-Zeeland. "Bij die eerste goal bevrijden we ons en daarna loopt het als een ketchupfles en vallen ze opeens allemaal", zei hij tegen Sporza.

"Tot dusver hebben we eigenlijk nog geen echte slechte wedstrijden gespeeld", zei Courtois na de twee gelijke spelen en de overwinning. "Je moet het Nieuw-Zeeland nageven dat ze het hebben aangedurfd om te voetballen en hoog druk te zetten. Daardoor kwamen we beter in ons spel."

De Rode Duivels blijven dankzij de groepswinst in Seattle voor de volgende ronde. "Het is goed dat we minder hoeven te reizen", zei de keeper die voor de achttiende keer op een WK tussen de palen stond. Daarmee lost hij Enzo Scifo af als recordhouder. "Dat is heel mooi en er komt sowieso een negentiende wedstrijd bij. Ik weet niet tegen wie we uitkomen, maar het wordt niet makkelijk."