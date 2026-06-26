Orgel Joke reist dit weekend toch niet naar Mexico voor WK

Orgel Joke reist dit weekend toch niet af naar Mexico voor een optreden rond de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko. Dat heeft haar zoon en manager Jeffrey Meijer vrijdagavond laten weten aan het ANP. Volgens hem is het de FIFA niet gelukt het optreden in Mexico te organiseren, maar is er nog kans dat Orgel Joke op 4 juli een optreden mag verzorgen in Houston.

"Het is heel jammer, want alles was klaar. De vluchten en hotels waren geboekt", zegt Meijer. Waarom het optreden uiteindelijk niet doorgaat, weet hij niet precies. "Dat was vertrouwelijk." Meijer vermoedt dat er ook een artiest uit Marokko moest optreden en dat dat niet op tijd kon worden geregeld.

Een optreden tijdens het WK is echter nog niet definitief van de baan. Als Nederland in de nacht van maandag op dinsdag van Marokko wint, speelt de ploeg de volgende wedstrijd in Houston. Volgens Meijer bestaat de mogelijkheid dat de 77-jarige Orgel Joke daar op 4 juli alsnog zal optreden. "Het is dus even afwachten wat Nederland maandag doet", aldus Meijer.