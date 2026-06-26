Noorwegen begint tegen Frankrijk zonder Haaland

FOXBOROUGH (ANP) - Noorwegen begint de derde groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Frankrijk zonder topschutter Erling Haaland. Bondscoach Ståle Solbakken heeft zijn elftal, dat net als Frankrijk al zeker is van de volgende ronde, flink gewijzigd en heeft de spits van Manchester City op de bank gezet en Jørgen Strand Larsen, oud-speler van FC Groningen, in de spits.

Noorwegen en Frankrijk hebben allebei twee keer gewonnen en maken in een onderling duel uit wie de groepswinnaar wordt. Haaland en de Fransman Kylian Mbappé hebben allebei al vier keer gescoord dit WK. Mbappé start vrijdag bij de Fransen wel in de basis.

Het duel in het Boston Stadium in Foxborough begint om 21.00 uur (Nederlandse tijd), net als de wedstrijd tussen Senegal en Irak, die wordt gespeeld in Toronto.