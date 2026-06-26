Oranje wil na 3,5 jaar met Marokko weer topploeg verslaan

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal moet een grootse prestatie leveren als het ten koste van Marokko de achtste finales van het WK wil bereiken. Oranje won sinds de terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach begin 2023 geen enkele keer van een landenploeg uit de top 25 van de wereldranglijst. Na de 2-2 in het eerste WK-duel met Japan staat de teller op acht nederlagen en zes gelijke spelen.

De laatste zege op een 'topland' dateert van 3 december 2022, toen Oranje onder bondscoach Louis van Gaal van de Verenigde Staten (3-1) won in de achtste finales van het WK in Qatar. In de eerste periode van bondscoach Koeman vloerde Oranje regelmatig een land uit de top 25 van de wereldranglijst. Nederland versloeg toen Portugal (3-0), Frankrijk (2-1, 2-0), Duitsland (3-0, 4-2) en Engeland (3-1).

Koeman is zich bewust van de slechte reeks van Oranje tegen sterke ploegen in de laatste 3,5 jaar. "We misten bijna altijd veel belangrijke spelers door blessures", zei hij. "Maar we moeten grote landen verslaan als we ver willen komen."