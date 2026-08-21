ManUnited-coach Carrick positief over voortgang De Ligt

MANCHESTER (ANP) - Trainer Michael Carrick van Manchester United is positief gestemd over de voortgang van Matthijs de Ligt na zijn rugblessure. De Oranje-international is nog niet klaar voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Hull City op zaterdag, maar is wel weer aangesloten bij de training.

"Hij is er natuurlijk lange tijd uit geweest, maar hij traint weer en het is geweldig om hem terug te hebben", zei Carrick op de site van United. "Hij zal er nog niet bij zijn (tegen Hull), maar hij is in goede conditie en gaat de goede kant op. Dat is een mooie bonus voor ons."

De Ligt staat al sinds december aan de kant. De verdediger speelde op 30 november tegen Crystal Palace zijn laatste wedstrijd voor United. Hij miste door de blessure ook het afgelopen WK voetbal met Oranje.