ZEIST (ANP) - De aanpassing van Oranje-international Renee van Asten bij haar "droomclub" FC Barcelona ging "een beetje als vanzelf". De 20-jarige verdedigster maakte afgelopen zomer na één volledig seizoen bij Ajax al de overstap naar de beste vrouwenvoetbalclub ter wereld en groeide direct uit tot basisspeelster. "Het is wel een verschil en dat was wel even wennen. Ik sta nu met de beste speelsters op het veld, maar dat maakt het eigenlijk ook alleen maar makkelijker om te spelen", zei Van Asten tijdens een persmoment in Zeist in aanloop naar de WK-kwalificatieduels met Slovenië.

Zo is Van Asten teamgenote van de Spaanse wereldkampioene Aitana Bonmatí, drievoudig winnares van de Gouden Bal. "Dat is geweldig. Ze is een superleuk persoon en een geweldige voetballer. En zo heb je er nog heel veel meer. Als je tegen Caroline Graham Hansen staat op de training, is dat ook niet echt boffen. Af en toe is dat wel confronterend, maar het is gewoon leren en weer opstaan en de volgende dag weer beter doen."