ROTTERDAM (ANP) - Turner Elijah Faverus (19) is opgenomen in de selectie voor de EK in Zagreb, Kroatië. Faverus won de afgelopen periode drie van de vier kwalificatiewedstrijden en verzekerde zich daarmee als meerkamper van een plek in de EK-selectie.

De ploeg bestaat verder uit Loran de Munck, Jermain Grünberg, Amine Abaidi en Jordi Hagenaar. Daarnaast komt Martijn de Veer individueel in actie.

De Munck, tweevoudig winnaar van EK-zilver op voltige (in 2022 en 2024), voldeed tweemaal aan de kwalificatielimiet op voltige. Grünberg won de laatste kwalificatiewedstrijd en voldeed tweemaal aan de gestelde limiet aan brug.

De mannenploeg richt zich bij de EK op het behalen van een top-6-klassering in de landenwedstrijd. Een plek bij de beste dertien teams is nodig om een teamticket voor de WK, oktober dit jaar in Rotterdam, veilig te stellen.

Nederlands meerkampkampioen Aaron Enser wist zich niet te plaatsen voor de EK. Na twee wisselvallige wedstrijden meldde hij zich met schouderproblemen af voor de laatste twee kwalificatiemomenten. Casimir Schmidt besloot vanwege een blessure aan zijn linkerschouder eerder al alle kwalificaties over te slaan en richt zich volledig op de WK.

De Europese titelstrijd voor mannen vindt van 19 tot en met 23 augustus plaats. Het toernooi van de vrouwen is een week eerder op dezelfde locatie. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Slooff en Vera Ubbink komen daar in actie.