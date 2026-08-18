Tevreden Depay tekent bij en ziet hoe groot Corinthians is

SÃO PAULO (ANP) - Memphis Depay is blij met zijn nieuwe contract bij Corinthians. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft een verbintenis getekend die medio 2028 afloopt.

"Allereerst wil ik iedereen bedanken die betrokken was bij het proces om mijn contract te verlengen", zegt de 32-jarige Depay op de website van zijn Braziliaanse club. "Ik heb gezien hoe groot het allemaal is. Hoe groot we samen zijn. Ik ben heel erg blij. Ik kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. We hebben veel om voor te vechten."

Depay maakte de afgelopen twee jaar twintig doelpunten in 79 duels voor Corinthians. Depay haalde vorige week op X hard uit naar Corinthians. De Braziliaanse club maakte toen bekend uit financiële overwegingen het aflopende contract van de Nederlander niet te verlengen.