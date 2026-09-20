PSV zakt na nederlaag bij Twente naar derde plaats Eredivisie

ENSCHEDE (ANP) - PSV heeft tegen FC Twente de eerste nederlaag van het seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 in de Grolsch Veste en zakken op de ranglijst naar de derde plaats. Het elftal van trainer Peter Bosz had voor zondag alleen punten met een gelijkspel thuis tegen Fortuna Sittard verloren. PSV en FC Twente hebben allebei 16 punten uit zeven wedstrijden. AZ en Feyenoord zijn de nummers 1 en 2 van de Eredivisie.

FC Twente kwam in de veertiende minuut op een voorsprong door een doelpunt van Younes Taha. PSV wist de achterstand met twee doelpunten van Guus Til in de 26e en in de 29e minuut om te draaien. Til scoorde met een kopbal en een raak schot na een aanval over meerdere schijven.

In de tweede helft draaide FC Twente het weer om door doelpunten van Wout Weghorst en de Franse Ivoriaan Daouda Weidmann. Weghorst behoort niet tot de Oranjeselectie van bondscoach Xavi Hernández.