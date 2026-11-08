HEERENVEEN (ANP) - Feyenoord is dit seizoen in de Eredivisie niet langer ongeslagen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst ging in Friesland, na een voorsprong van 2-0, onderuit bij sc Heerenveen: 5-3. Invaller Ringo Meerveld scoorde drie keer voor de thuisploeg.

Het was voor Feyenoord de vijfde wedstrijd op rij dat er niet werd gewonnen. Eerder gebeurde dat tegen Real Betis (1-0), PSV (1-1), Fortuna Sittard (1-1) en Internazionale (0-3). Ajax of FC Twente kan later op zondag bij een overwinning in hun onderlinge duel de koppositie van Feyenoord overnemen. Regerend landskampioen PSV kan Feyenoord, bij een zege op SC Cambuur, passeren.

Sc Heerenveen steeg dankzij de vierde achtereenvolgende overwinning naar de vijfde plaats op de ranglijst.