De Zweedse kroonprinses Victoria heeft dinsdag haar 49e verjaardag gevierd. De geboortedag van de dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia werd onder meer gevierd met 21 saluutschoten van de strijdkrachten.

Deze klonken om 12.00 uur in Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Boden en Härnösand. In de middag nam Victoria felicitaties in ontvangst in het paleis Solliden op Öland en maakte zij een rijtoer door Borgholm.

Aan het einde van de middag woonden Victoria en de koninklijke familie het jaarlijkse Victoria Concert bij, in de ruïnes van het kasteel Borgholm. De Victoria Prijs reikte zij daarna uit aan skiester Frida Karlsson.

Het concert wordt dinsdagavond uitgezonden op de nationale televisie.