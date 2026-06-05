De advocaten van Marius Borg Høiby hebben het Noorse Openbaar Ministerie verzocht hun cliënt vrij te laten vanwege de gezondheidstoestand van zijn moeder, kroonprinses Mette-Marit. Het OM heeft besloten hem niet vrij te laten en heeft het verzoek doorgestuurd naar de rechtbank van Oslo, schrijft het Noorse persbureau NTB.

"We hebben besloten hem niet op eigen initiatief vrij te laten. Het verzoek wordt daarom doorgestuurd naar de rechtbank van Oslo voor verdere behandeling", aldus officier van justitie Oda Karterud.

De 29-jarige Høiby zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Hij stond eerder dit jaar terecht voor ongeveer veertig misdrijven, waaronder verkrachtingen. De oudste zoon van Mette-Marit hoort op 15 juni zijn straf. Zijn advocaten deden eerder ook al verzoeken tot voorlopige vrijlating, maar ook die verzoeken werden telkens afgewezen.

Van Mette-Marit werd vrijdag bekend dat zij op de wachtlijst is geplaatst voor een longtransplantatie. De echtgenote van kroonprins Haakon lijdt aan chronische longfibrose.