Sarah Michelle Gellar heeft bedroefd gereageerd op de dood van de Britse acteur Anthony Head, met wie zij samen in Buffy the Vampire Slayer speelde. De actrice plaatste op Instagram een aantal foto's met haar collega.

In het bericht haalde Gellar een uitspraak van haar personage Buffy aan. Head was in de serie te zien als haar vaderfiguur Giles. "Dank aan Daisy en Emily die hun vader niet alleen met mij, maar met de hele wereld hebben gedeeld", richtte Gellar zich tot de dochters van de acteur.

James Marsters, die in de serie vampier Spike speelde, noemde Head een "stabiele aanwezigheid" op de set van Buffy en "de beste acteur van de cast". "Ik heb het geluk gehad hem te kennen en van hem te leren", schreef Marsters op Instagram. Ook David Boreanaz en Emma Caulfield stonden stil bij de dood van de acteur.

Head, die op 72-jarige leeftijd overleed, speelde in de afgelopen jaren ook in de serie Ted Lasso. Een aantal acteurs uit de Apple TV-serie reageerde ook op zijn dood. Brett Goldstein prees Head, die de voormalige eigenaar van voetbalclub AFC Richmond speelde. "Anthony Head was een briljante acteur die de slechtste persoon ter wereld speelde, wat een ongelooflijke vaardigheid was, want hij was de beste."