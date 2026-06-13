Paul McCartney heeft op sociale media stilgestaan bij het overlijden van zijn vriend en kunstenaar David Hockney. De zanger laat onder meer weten dat hij de "fantastische persoonlijkheid" van de Britse Hockney zal missen.

"Ik kende hem in de jaren zestig en hield een vriendschap gaande tot hij stierf op donderdag 11 juni", schrijft McCartney onder een foto van hen beiden. Volgens McCartney gaven de werken van Hockney een gevoel van vreugde af. Ook deelt hij een aantal anekdotes over hun vriendschap.

"We zullen zijn fantastische persoonlijkheid missen, zijn laconische humor en zijn erudiete kijk op hoe we naar de wereld moeten kijken", eindigt de zanger zijn bericht.

Hockney overleed op 88-jarige leeftijd in zijn huis in Londen. Hij wordt gezien als een van de meest gevierde artiesten van de 20e en 21e eeuw. Eerder reageerden onder anderen koning Charles en Mick Jagger op het overlijden van de kunstenaar.