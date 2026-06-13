WENEN/SAN FRANCISCO (ANP/DPA) - Ralf Rangnick heeft zijn contract als bondscoach van Oostenrijk verlengd. Dat meldde de Oostenrijkse voetbalbond ÖFB enkele dagen voor de eerste groepswedstrijd van de nationale ploeg op het WK voetbal tegen Jordanië.

De Duitser is bondscoach van Oostenrijk sinds 2022 en heeft zijn contract nu verlengd tot en met het EK van 2028. Rangnick voerde de afgelopen weken gesprekken met AC Milan, waar hij technisch directeur kon worden, maar hij kwam niet tot een akkoord met de Italiaanse club.

"Ik ben erg blij dat we dit fantastische nieuws vlak voor de start van het WK met onze fans kunnen delen", aldus Josef Pröll, voorzitter van de raad van toezicht van de ÖFB. "De duidelijkheid die nu is ontstaan, is bijzonder belangrijk voor het team."