Indringer woning Marius Borg Høiby krijgt contactverbod

De man die vorige week het huis van Marius Borg Høiby binnendrong, heeft dinsdag een contactverbod gekregen. Hij mag drie maanden niet in contact met hem komen, melden Noorse media. Ook is de man officieel aangeklaagd voor huisvredebreuk en mishandeling.

De verdachte bonkte en schopte in de nacht van donderdag op vrijdag op de deur van het huis van Høiby voordat hij binnenkwam. De zoon van de Noorse koningin Mette-Marit wist hem de woning uit te werken en belde de politie. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, net als het motief van de man. De politie geeft vooralsnog geen details.

Volgens informatie van TV 2 komt de man, die in de dertig is, uit het noorden van Noorwegen. Hij zou in het verleden meerdere keren zijn veroordeeld voor geweld. Dat leverde hem in 2024 en 2025 gevangenisstraffen op van respectievelijk acht en elf maanden. Volgens TV 2 verklaarde de man destijds dat hij in een psychose zat.

Høiby zit in zijn eigen woning met een enkelband in voorarrest in afwachting van het hoger beroep van zijn strafzaak. Het huis ligt op enkele honderden meters afstand van de residentie van koning Haakon en koningin Mette-Marit. Zij zouden op het moment van het incident thuis zijn geweest. De beveiliging rond Høiby is inmiddels aangescherpt.