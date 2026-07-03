VANCOUVER (ANP) - De Algerijnse sterspeler Riyad Mahrez stopt als international. Algerije werd in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag uitgeschakeld op het WK voetbal na een nederlaag tegen Zwitserland (0-2). "Dit was mijn laatste wedstrijd voor Algerije", zei de aanvoerder.

Mahrez speelde 119 interlands, waarin hij veertig doelpunten maakte. Hij won met Algerije de Afrika Cup in 2019. De aanvaller komt sinds 2023 uit voor Al Ahli in Saudi-Arabië. Hij won met Leicester City de Engelse landstitel in 2016, waarna hij met Manchester City nog vier keer kampioen van Engeland werd en de Champions League veroverde.