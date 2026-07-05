SEATTLE (ANP) - Bondscoach Mauricio Pochettino is ingenomen met de beslissing van de tuchtcommissie van de FIFA om de schorsing van de Amerikaan Folarin Balogun terug te draaien. De aanvaller is daardoor beschikbaar voor de wedstrijd tegen België in de nacht van maandag op dinsdag in de achtste finales van het WK. "Iedereen die van de sport houdt, staat achter deze beslissing. We zijn al genoeg gestraft met de rode kaart van Balogun tegen Bosnië en Herzegovina. Ik denk dat 99,99 procent van de mensen het geen rode kaart zou hebben gevonden", aldus de Argentijnse coach van de VS.

Pochettino zei in het Seattle Stadium blij te zijn met de terugkeer van Balogun. "Het is al eens eerder gebeurd dat een schorsing is teruggedraaid", stelde Pochettino. "We moeten het vieren dat dit soort dingen teruggedraaid kunnen worden. De kaart werd gegeven na tussenkomst van de VAR. In de herhaling ziet het er heel erg uit. Maar in werkelijkheid was het helemaal niet zo ernstig. Het is van belang wie er achter de VAR zit."

Pochettino is van mening dat het WK voor de VS hoe dan ook nu al geslaagd is. Volgens hem is het voetbal door de prestaties van het nationale team in de VS veel populairder geworden. "Daar ben ik trots op", zei de bondscoach. "We hebben veel krediet gekregen van alle mensen. Het is belangrijk dat als de spelers presteren, ze daar ook de waardering voor krijgen."