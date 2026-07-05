LONDEN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner is weer een stap dichter bij titelprolongatie op Wimbledon. De als eerste geplaatste Italiaan was in de vierde ronde met 6-3 7-6 (0) 6-3 te sterk voor de Japanner Shintaro Mochizuki, de mondiale nummer 151.

Sinner (24) treft in de kwartfinales Jan-Lennard Struff. De Duitser zag zijn Poolse tegenstander Hubert Hurkacz in de vijfde set opgeven bij een stand van 4-2 in het voordeel van Struff.

Sinner moest in de eerste set een vroeg breakpoint wegwerken, maar sloeg daarna zelf twee keer toe. Mochizuki hield in de tweede set lang stand, maar verloor daarna de tiebreak met 7-0. Sinner haalde de winst in de derde set binnen met twee breaks.

De Italiaan veroverde vorig jaar voor het eerst de titel op Wimbledon. Daarnaast won hij de Australian Open twee keer (2024, 2025) en de US Open een keer (2024).