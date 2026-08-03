CHICAGO (ANP) - Trainer Andoni Iraola van Liverpool hoopt dat hij Jeremie Frimpong weer snel tot zijn beschikking heeft. De Oranje-international verliet tijdens de tweede helft van het verloren oefenduel met Leeds United in Chicago (2-4) op eigen verzoek het veld.

"Jeremie vroeg om een wissel, maar ik denk niet dat er sprake is van een blessure", zei Iraola op de site van Liverpool. "Het was volgens mij gewoon een kwestie van overbelasting." Frimpong, die niet werd geselecteerd voor het WK, kende vorig seizoen de nodige blessureproblemen.

Liverpool gaf in de tweede helft een 2-0-voorsprong weg. Het goede nieuws was dat WK-gangers Ryan Gravenberch, Florian Wirtz en Alexander Isak weer hun eerste minuten maakten. De Oranje-middenvelder viel na rust in, de Duitser en de Zweed stonden in de basis.

"Ik vind dat ze het heel goed hebben gedaan. Florian en Alex hadden natuurlijk een makkelijkere wedstrijd, omdat ze in de eerste helft speelden. Voor Ryan was het zwaarder", aldus de opvolger van de ontslagen Arne Slot.