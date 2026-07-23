Bedrijf prins Daniel boekt bijna half miljoen winst

De Zweedse prins Daniel heeft vorig jaar een flinke winst gemaakt met zijn investeringsmaatschappij Fornwij. Het gaat om ruim 5,1 miljoen Zweedse kroon (zo'n 460.000 euro), melden Zweedse media op basis van de jaarrekening over 2025.

De echtgenoot van kroonprinses Victoria is de enige eigenaar van de holding, die vooral aandelen bezit in de fitness- en gezondheidssector. Daniel heeft daar ervaring in: hij had jarenlang een kleine keten van luxe sportscholen voordat hij in het huwelijk trad met de prinses.

Daniel krijgt de helft van de winst uitgekeerd. Sinds 2015 heeft hij al zo'n 40 miljoen kroon (zo'n 3,6 miljoen euro) uit het bedrijf gehaald. Vorig jaar leed Fornwij nog een verlies van 42.800 kroon.