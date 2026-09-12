LEEUWARDEN (ANP) - SC Cambuur heeft na zes Eredivisieduels de eerste zege te pakken. De club uit Leeuwarden won in eigen huis met 3-0 van een zwak spelend NEC. Ilyes Hamache was de grote man bij Cambuur; hij maakte de eerste twee treffers.

Het gepromoveerde Cambuur klimt naar de vijftiende plaats. NEC, de trotse nummer 3 van vorig seizoen en komende donderdag tegenstander van Juventus in de Europa League, staat slechts tiende.

NEC speelde slecht. De ploeg van coach Dick Schreuder kwam totaal niet in zijn spel, terwijl Cambuur er wel wat van wilde maken. Na twintig minuten was het raak. Na een snelle uitbraak legde Billy van Duijl de bal voor de voeten van Hamache, die de bal voor het intikken had.

NEC wisselde in de rust van doelman. Nikolas Polster verving de geblesseerd geraakte Gonzalo Crettaz. De nieuwe keeper had na 54 minuten geen antwoord op de inzet van Hamache, die zijn tweede maakte.

De Nijmegenaren kregen nog wel kansen om iets terug te doen. Met name Kaj Sierhuis was een paar keer gevaarlijk met een kopbal. Iwan Henstra beloonde het energieke spel van Cambuur met de 3-0 in blessuretijd.