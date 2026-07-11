De Belgische koning Filip is ondanks het WK-verlies tegen Spanje trots op zijn voetballende landgenoten. "Het heeft niet mogen zijn, maar jullie hebben tot het einde gestreden. We zijn bijzonder trots op jullie prachtige parcours", klinkt het op de sociale media van het Belgische koningshuis.

België verloor in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. Filip keek vanaf de tribune in Los Angeles mee. Ook ontmoette hij spelers van België in de kleedkamer, zo is te zien op beelden van het Belgische hof. Donderdagavond dineerde de koning nog met de Belgische voetballers.