Zangeres Margriet Hermans (72) overleden

De Vlaamse Margriet Hermans is woensdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de zangeres, tv-persoonlijkheid en oud-politica bekendgemaakt in een verklaring op haar website. Hermans leed aan een zeldzame vorm van kanker.

"Met intens verdriet, maar ook met een onbeschrijfelijke dankbaarheid, nemen papa (Frank) en ik afscheid van mijn allerliefste mama", schrijft zangeres en dochter Celien Hermans in het bericht. Vorige maand maakte zij bekend dat haar moeder was gediagnosticeerd met kanker. "Half mei bleek het om een neuro-endocrien carcinoom te gaan met beperkte behandelingsopties. Een paar dagen later heb ik haar naar het ziekenhuis gebracht waar sneller dan gepland chemotherapie werd opgestart."

Daarna volgde een snelle achteruitgang van haar gezondheid. "Door de extreem pijnlijke omstandigheden, het vreselijke ongemak en het zeer beperkte toekomstperspectief op een levenskwalitatief bestaan, heeft mama de moeilijke en moedige beslissing genomen om ook hier haar leven in handen te nemen. Hetzij haar levenseinde", aldus de dochter van de zangeres.

Margriet Hermans scoorde na haar doorbraak in 1987 in zowel Vlaanderen als Nederland diverse hits met onder andere Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk (Als Ik Je Zie). Daarnaast was ze in de jaren negentig op televisie te zien met haar talkshow Margriet.