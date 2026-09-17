Ajacied Ouazane (17) voor het eerst opgeroepen voor Marokko

RABAT (ANP) - Ajacied Abdellah Ouazane is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De 17-jarige geboren Amsterdammer hoort bij de selectie voor de kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Gabon en Lesotho en het oefenduel met Ghana van de komende weken.

Ouazane debuteerde in december voor Ajax in het bekerduel met Excelsior Maassluis (2-7-winst). Dit seizoen doet trainer Míchel Sánchez tot nu toe regelmatig een beroep op de aanvallende middenvelder, die ook wel als linkeraanvaller wordt opgesteld. In het Conference League-duel met FC Sion (5-3-winst) gaf de jeugdinternational van Marokko eind vorige maand twee assists, met bondscoach Mohamed Ouahbi op de tribune in de Johan Cruijff ArenA.

Ouahbi heeft ook Feyenoorder Oussama Targhalline opgeroepen voor de komende interlandperiode. Ajax-middenvelder Sofyan Amrabat ontbreekt op eigen verzoek in de selectie. Hij kondigde vorige week aan niet meer voor Marokko te willen uitkomen onder Ouahbi, zonder daarvoor een reden te noemen.