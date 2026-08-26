Märtha Louises man Durek Verrett heeft nieuwe nier

Durek Verrett, de Amerikaanse echtgenoot van de Noorse prinses Märtha Louise, heeft woensdag een niertransplantatie ondergaan. De operatie is succesvol verlopen, liet het koppel volgens het Noorse persbureau NTB in een verklaring weten.

Het stel zegt "enorm dankbaar" te zijn dat iemand zijn nier wilde afstaan voor Verrett. "Het is moeilijk te verwoorden wat zo'n gift betekent. De nieuwe nier heeft Durek een tweede kans gegeven, dat zullen we nooit voor lief nemen." De 51-jarige zelfverklaarde sjamaan kampt al langere tijd met nierproblemen.

Verrett zegt op meerdere plekken behandeld te zijn, maar nergens "de warmte, zorg en menselijkheid" te hebben gevoeld als bij het zorgpersoneel in Noorwegen. "De manier waarop de artsen en verpleegsters voor mij hebben gezorgd, zowel als patiënt als persoon, heeft me diep geraakt. Zij waren mijn 'kleine engeltjes' in een zeer veeleisende periode."

De operatie van Verrett vond plaats in het Rikshospitalet in Oslo, hetzelfde ziekenhuis waar zijn schoonvader koning Harald is opgenomen. Hij wordt daar behandeld voor de bloedziekte hemolytische anemie en een bacteriële infectie.