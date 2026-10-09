Prins Harry werd depressief nadat hij en Meghan het Verenigd Koninkrijk hadden verlaten. In een les van onlineplatform MasterClass vertelt de hertog van Sussex dat hij voor de verhuizing naar Canada in 2019 paniekaanvallen kreeg van zijn werk.

"We zijn naar Canada verhuisd om wat afstand te nemen van alles, om gewoon te kunnen nadenken", zegt hij in het gesprek met neurowetenschapper Mary-Frances O'Connor. "In Canada, ver weg van die stressvolle omgeving waarin mijn lichaam vermoedelijk constant vol adrenaline zat, kreeg ik binnen twee of drie dagen een adrenalinecrash. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Ik ben ongeveer twee weken in een depressie beland en had het gevoel dat ik zonder adrenaline niet kon functioneren."

Die stress voelde de prins onder meer tijdens zijn openbare taken in het VK. "Er was een tijd dat publieke optredens van begin tot eind pure paniek opleverden", bekent hij. "De paniek begon al bij het aantrekken van mijn pak, jasje en das, waardoor ik me ineens benauwd voelde. De paniek zat in het gaan van A naar B, het uitstappen uit de auto voor alle camera's en het geklik van de sluiters." Op een gegeven moment sloeg de stress om in paniekaanvallen tijdens de autorit naar zijn werk. "Toen realiseerde ik me: oké, hier zit iets groters achter, hier moet je naar kijken."

Zweten

"De grootste angst die ik kreeg, was de angst om te zweten", licht Harry toe. Hij was bang er "onverzorgd" uit te zien en niet uit te kunnen leggen wat er met hem aan de hand was. Harry geeft toe dat openbare optredens nog steeds een lichamelijke reactie kunnen oproepen. "Dat ga ik niet ontkennen", zegt hij lachend.

Inmiddels weet de prins dat hij de balans moet vinden tussen zijn werk en privéleven. "De sleutel tot die balans tussen vreugde en geluk is dat ik nooit langer dan tien dagen weg ben van mijn vrouw en kinderen", zegt Harry. "Zo hou ik mijn werk in balans met mijn rol als vader en echtgenoot, en komen de verschillende identiteiten die ik heb samen."

Harry en Meghan verhuisden recent terug naar het Verenigd Koninkrijk, maar vervullen nog geen officiële taken voor het koningshuis. De prins heeft sinds zijn terugkeer wel al een paar publieke optredens gehad.