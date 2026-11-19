Post Malone brengt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van zijn debuutalbum Stoney acht niet eerder uitgebrachte nummers uit. De liedjes verschijnen op 11 december op een speciale digitale jubileumeditie van het album.

Stoney verscheen oorspronkelijk op 9 december 2016 en betekende de grote doorbraak van de Amerikaanse artiest. Op het album staan onder meer de hits White Iverson, Congratulations en I Fall Apart.

Naast de digitale uitgave verschijnen verschillende fysieke jubileumedities, waaronder een gelimiteerde vinylversie met zeven niet eerder uitgebrachte nummers. Ook wordt de oorspronkelijke, niet eerder gebruikte albumhoes van kunstenaar Rodney Matthews uitgebracht.

Post Malone viert het jubileum bovendien met een eenmalig concert op 9 december in The Palladium in Los Angeles, precies tien jaar na de oorspronkelijke release van Stoney.