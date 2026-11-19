De koning krijgt binnenkort misschien een album vol met oude familiefoto's aangereikt. Een kringloopwinkel in het Zeeuwse Oostburg kreeg het album met foto's van de Oranjes recent in handen via een donateur uit België en wil het graag aan Willem-Alexander schenken. Inmiddels heeft commissaris van de Koning Hugo de Jonge toegezegd dat hij het boek gaat ophalen bij de winkel.

Omroep Zeeland meldde vorige week dat kringloopvrijwilliger Gerry Fieret het boek "te bijzonder" vond om te verkopen. "Het is een mooi gebaar van mevrouw Fieret en de vrijwilligers van de kringloopwinkel om dit album niet te verkopen, maar het aan de koning te willen schenken", laat de woordvoerder van De Jonge weten aan het ANP. "Er is inmiddels contact geweest met de winkel en Hugo gaat het boek ophalen." Volgens de woordvoerder proberen ze een afspraak met de koning in te plannen om het album te overhandigen.

In het album zit onder meer een foto van prinses Juliana in Zeeuwse klederdracht en een ansichtkaart uit 1906. Wie de vrouw is die het album inleverde en waarom ze ervan af wilde, is niet bekend.