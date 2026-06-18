Post Malone herdenkt Oliver Tree tijdens optreden

Post Malone heeft tijdens zijn concert in Toronto de overleden Amerikaanse zanger en rapper Oliver Tree herdacht. Op een video van het concert op Instagram is te zien hoe Malone zichtbaar emotioneel werd. De 30-jarige zanger sprak het publiek toe over de impact die Tree op hem had. Ook droeg hij het optreden aan hem op en noemde het "een viering van het leven van een absoluut prachtig, prachtig mens".

Verder prees Malone de kunstzinnigheid van Tree. "Hij inspireerde de wereld met zijn kunst. We hebben een prachtige ziel verloren", vertelde hij aan het publiek. Daarna keek hij omhoog en zei: "Ik wil dat je weet hoe geliefd je was. We houden van je. We gaan er gewoon een geweldige avond van maken en deze heer vieren." Daarna nam hij zijn bier en goot het uit over het podium.

Tree was een van de slachtoffers die omkwamen toen zondag twee helikopters met elkaar in botsing kwamen in Rio de Janeiro. De toestellen vlogen in brand en stortten neer. De autoriteiten onderzoeken nog steeds wat de oorzaak van de dodelijke crash is geweest. Tree was bekend van zijn hits Life Goes On en Alien Boy. Hij is 32 jaar geworden.