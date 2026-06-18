Ghana verslaat Panama met doelpunt ver in de blessuretijd

TORONTO (ANP) - Ghana heeft het eerste WK-duel in groep L in de nacht van woensdag op donderdag met 1-0 gewonnen van Panama. De Afrikanen trokken de winst pas in de blessuretijd van de tweede helft naar zich toe door een doelpunt van Caleb Yirenkyi.

Ghana staat met 3 punten tweede achter Engeland, dat woensdag met 4-2 van Kroatië won. Ghana - Panama was de tweede wedstrijd in Toronto, waar nog vier WK-duels op het programma staan, waaronder een zestiende finale op vrijdag 3 juli.

Derrick Luckassen zat bij Ghana de hele wedstrijd op de reservebank. De broer van international Brian Brobbey werd vlak voor het WK alsnog opgeroepen nadat Alexander Djiku geblesseerd was afgevallen.

Beide elftallen wisten in de eerste helft in de aanhoudende regen van Toronto weinig af te dwingen. Na rust was de grootste kans van de wedstrijd voor Panama. Na een uur spelen dachten sommige fans in het stadion dat het Midden-Amerikaanse land op voorsprong was gekomen, maar dat was gezichtsbedrog. Het schot van Cristian Martínez verdween in het zijnet. Vijf minuten in de blessuretijd sloeg Ghana alsnog toe. Yirenkyi tikte de bal na een assist van Brandon Thomas-Asante achter de kansloze Panamese doelman Orlando Mosquera.

Bondscoach Carlos Queiroz van Ghana is aan zijn vijfde WK voetbal begonnen. Daarmee evenaart de Portugees het aantal deelnames van de Serviër Bora Milutinović. Het record is in handen van de Braziliaan Carlos Alberto Parreira, die op zes WK's als coach actief was.

De voetballers Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico aan hun zesde mondiale eindtoernooi als speler begonnen.