Omroep PowNed heeft de afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. De reden is dat twee deelnemers aan het programma momenteel terechtstaan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee pleegkinderen, bevestigt een woordvoerder van de omroep na berichtgeving van De Telegraaf.

Het juicekanaal RealityFBI ontdekte zondag dat twee mannen uit Den Bosch die momenteel terechtstaan jaren geleden te zien waren in de door Rutger Castricum gepresenteerde PowNed-serie. In de betreffende aflevering vertelt de moeder van een van de mannen dat ze de homoseksuele relatie van haar zoon afkeurt vanwege haar geloof.

"Wij hebben kennisgenomen van de berichtgeving over deze zaak. De verdenkingen die nu naar buiten zijn gekomen zijn zeer ernstig, dus we hebben besloten de afleveringen offline te halen", laat een woordvoerder van PowNed maandag weten. Fragmenten die nog op sociale media en YouTube te vinden zijn, worden volgens de woordvoerder waar mogelijk ook verwijderd.

Vorige week maandag eiste justitie in de rechtbank in Rotterdam vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen de twee 33-jarige mannen uit Den Bosch. Zij worden verdacht van ontucht met hun twee pleegzoons en het maken en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. De rechtbank doet in de zaak van de pleegvaders uitspraak op 15 juni.