Herstelde koningin Margrethe hervat werkzaamheden

Koningin Margrethe van Denemarken gaat komende week voor het eerst sinds haar recente ziekenhuisopnames weer aan het werk. Donderdag is de moeder van koning Frederik bij een prijsuitreiking in paleis Fredensborg aanwezig, blijkt uit de agenda van het Deense hof.

De 86-jarige Margrethe belandde half mei enkele dagen in het ziekenhuis met hartproblemen. Een week later was het weer raak, nadat er een bloedstolsel in haar heupgebied was aangetroffen als gevolg van een eerdere val.

De koningin had eigenlijk zaterdag haar eerste geplande afspraak in haar agenda staan, toen ze de naar haar vernoemde Koningin Margrethe II-brug tussen de eilanden Seeland en Falster zou openen. Vanwege haar gezondheid bleef ze echter nog thuis en ging kleinzoon kroonprins Christian in haar plaats. Het was zijn eerste officiële solotaak.