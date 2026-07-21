The Athletic: international Summerville op weg naar Al-Hilal

LONDEN (ANP) - Oranje-international Crysencio Summerville staat op het punt om een contract te ondertekenen bij Al-Hilal. Sportwebsite The Athletic meldt dat de Saudische voetbalclub een akkoord heeft bereikt met West Ham United, de huidige werkgever van de buitenspeler. Al-Hilal zou 80 miljoen euro willen betalen voor Summerville, die op het WK doorbrak bij Oranje en twee doelpunten maakte.

AS Roma leek lange tijd de grootste kans te maken om Summerville over te nemen van het gedegradeerde West Ham United, maar Italiaanse media melden dat zij zijn afgehaakt nu Al-Hilal met dit megabod kwam en ook veel meer salaris aan Summerville wil betalen.

Volgens The Athletic ondergaat de 24-jarige Summerville op korte termijn de medische keuring, waarna hij een langjarig contract zal tekenen.