Modebladen in Spanje zijn enthousiast over de nieuwe look van prinses Leonor. De oudste dochter van koning Felipe verscheen dinsdag tijdens een receptie op Mallorca met krullen in haar haar en dat leverde een regen van positieve artikelen op.

Volgens Vanitatis, het lifestyleblad van de Spaanse krant El Confidencial, verraste Leonor "vriend en vijand" met haar gekrulde haar, omdat het normaal gesproken altijd stijl is. "Het resultaat was een wild en prachtig kapsel dat haar een totaal andere uitstraling gaf dan we ooit van haar hadden gezien."

Ook de Spaanse editie van Harper's Bazaar besteedde extra aandacht aan de "verrassende" look van de troonopvolgster. De "losse, zomerse krullen" geven haar een totaal ander gezicht, vindt het blad. De Spaanse versie van Elle beschrijft het als "een spectaculaire nieuwe look" die "ons allemaal sprakeloos achterliet". "Het is al zo lang geleden dat we haar natuurlijke krullen zagen, dat we bijna waren vergeten wat een prachtige haardos ze heeft."